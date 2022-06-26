Отход ВСУ из Северодонецка был завершен более чем за сутки до публикации Бутусова, претензий к нему нет, - командир батальона "Свобода" Кузык
Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"К тому, что информация появляется заблаговременно, я отношусь крайне негативно. К работе журналистов на передовой - очень положительно. ... Претензии к Бутусову безосновательны. Маневр по выходу мы сделали гораздо раньше, приказ пришел гораздо раньше, когда уже все войска вышли, взорваны склады.… После этого, когда все завершилось, где-то на следующие сутки только появилось сообщение Бутусова.
Я так понимаю, его не любят, потому что он пишет правду на фронте, имел конфликт с Офисом Президента или президентом. Потому на него всех собак вешают. …Я был свидетелем того, как Бутусов вместе со спецслужбами нашими оперативно дурили врага и очень качественно. Это мне лично помогало, когда писали специальные вбросы, когда писали о фиктивных точках нашей дислокации, чтобы мы смогли маневрировать. Мы вместе со спецслужбами мы через него (Бутусова. – Ред.) выдали фиктивную информацию, где мы находимся. Они (оккупанты. – Ред.) перенесли туда плотность огня. И это позволило нам безопасно перейти с разрушенных позиций на более или менее укрепленные позиции", - рассказал он.
Напомним, что информацию о том, что ВСУ отошли из Северодонецка, обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай. После него об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из Северодонецка.