Отход ВСУ из Северодонецка был завершен более чем за сутки до публикации Бутусова, претензий к нему нет, - командир батальона "Свобода" Кузык

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык, оборонявший Северодонецк, рассказал, что отход из города был осуществлен более чем за сутки до того, как соответствующую информацию обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"К тому, что информация появляется заблаговременно, я отношусь крайне негативно. К работе журналистов на передовой - очень положительно. ... Претензии к Бутусову безосновательны. Маневр по выходу мы сделали гораздо раньше, приказ пришел гораздо раньше, когда уже все войска вышли, взорваны склады.… После этого, когда все завершилось, где-то на следующие сутки только появилось сообщение Бутусова.

Я так понимаю, его не любят, потому что он пишет правду на фронте, имел конфликт с Офисом Президента или президентом. Потому на него всех собак вешают. …Я был свидетелем того, как Бутусов вместе со спецслужбами нашими оперативно дурили врага и очень качественно. Это мне лично помогало, когда писали специальные вбросы, когда писали о фиктивных точках нашей дислокации, чтобы мы смогли маневрировать. Мы вместе со спецслужбами мы через него (Бутусова. – Ред.) выдали фиктивную информацию, где мы находимся. Они (оккупанты. – Ред.) перенесли туда плотность огня. И это позволило нам безопасно перейти с разрушенных позиций на более или менее укрепленные позиции", - рассказал он.

Напомним, что информацию о том, что ВСУ отошли из Северодонецка, обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай. После него об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из Северодонецка.

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