Новости • Война

Отменены несколько пригородных поездов в Черкасской области, - "Укрзализныця"

6 39113
Отменены несколько пригородных поездов в Черкасской области, - "Укрзализныця"
По техническим причинам Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "УЗ" сообщает в Telegram.

По данным "УЗ" сегодня, 26 июня, не будет курсировать 6074 Шевченко-Гребинка, 6069 Гребинка-Шевченко.

"Пригородный поезд 6063 Греб инка-Шевченко будет направляться в Золотоношу, поезд 6070 Шевченко-Гребинка из Золотоноши. На завтра отменяются рейсы 6064, 6070, 6074 Шевченко-Гребинка, а также 6074, 6061, 6063, 6069 Гребинка-Шевченко", говорится в сообщении.

Читайте: Из-за ремонта на польской железной дороге поезда из Одессы и Киева в Пшемысль задерживаются почти на 12 часов, - Укрзализныця

Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    мастера гостайны.
  • Валентина Саюн c856325a
    Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
  • Dmitry Begemotovich
    Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости