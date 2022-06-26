Поворозник о повторных утренних взрывах в Киеве: Больше попаданий не было, это работа ПВО

Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.

Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связана с ракетными обстрелами.

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