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Поворозник о повторных утренних взрывах в Киеве: Больше попаданий не было, это работа ПВО

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Поворозник о повторных утренних взрывах в Киеве: Больше попаданий не было, это работа ПВО
Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.

Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связана с ракетными обстрелами.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
    Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
    Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
  • Aleks_15
    из 14 ракет сбили 10, это хорошо
  • Любовь Стаховская
    Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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