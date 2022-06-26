"Устроим верховую езду с голым торсом. Нужно показать, что мы жестче Путина": Лидеры G7 высмеяли российского диктатора

Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли Путина, который любил фотографироваться с голым торсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Когда присутствовавшие собрались за столом переговоров премьер Великобритании Борис Джонсон спросил: "Мы снимаем пиджаки?"

В то же время глава правительства Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, а Джонсон пошутил: "Мы должны показать, что мы жестче Путина".

Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженным торсом". Вероятно, он имел в виду известную фотографию Путина в 2009 году, где он едет верхом на коне без рубашки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила: "Верховая езда – это лучшее".

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