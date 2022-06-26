Минреинтеграции запустило дополнительную "горячую линию" для жителей временно оккупированных территорий

Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в самом министерстве.

Отмечается, что граждане, у которых отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, могут оставить сообщение или позвонить по телефону через мобильные приложения WatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).

Читайте: К перечню территорий в зонах боевых действий и на оккупированных территориях добавились четыре громады, - Минреинтеграции

"По телефону можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса ВПЛ, возвращение с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в РФ", - говорится в сообщении.