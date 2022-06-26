Новости • Война

Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации

3 78742
Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации
Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Такие ограничения будут действовать до отмены режима военного положения.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - отметили в ЦПИ.

Также читайте: Одесская ОВА ограничила дневное движение по области гражданских большегрузных транспортных средств

Топ комментарии

  • FT FT
    Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
  • Odessa_1232
    Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
  • Aleks_15
    по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости