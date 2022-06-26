Автомобили без глушителей в Киеве могут конфисковывать на спецплощадку, - Центр противодействия дезинформации

Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.