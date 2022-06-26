Международная поддержка Украины вызывает у Путина головную боль, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что международная поддержка Украины вызывает у российского диктатора Владимира Путина "головную боль", о чем свидетельствуют очередные обстрелы Киева оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По словам Шольца, ракетные удары России по жилым домам Киева "демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины".
"Можно с уверенностью сказать, что Путин не считался с этим, и это до сих пор вызывает у него головную боль - огромная международная поддержка Украины, но, конечно, также мужество и отвага украинцев в защите своей страны", - пояснил канцлер ФРГ.
Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину.