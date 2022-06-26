Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики
1 63523
за 4 месяца широкомасштабного вторжения РФ, оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление первого заместителя Минагро Тараса Высоцкого в эфире проекта Радио Свобода Крым.Реалии.
Высоцкий отмечает, что на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.
"Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", - отметил Высоцкий.