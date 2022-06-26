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Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики

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Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики
за 4 месяца широкомасштабного вторжения РФ, оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на заявление первого заместителя Минагро Тараса Высоцкого в эфире проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Высоцкий отмечает, что на момент фактической оккупации на данных территориях было около полутора миллионов тонн зерна.

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"Если добавить все кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", - отметил Высоцкий.

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Вкрали, бо у владі зрадники. Інакше, чому не віддали наказ на знищення зернових. Клістрони, Вагнерівці, Херсонщина, Маріуполь, звернута власна ракетна програма - це все один зрадницький ланцюг
  • vterra w
    на шляху якісь мости підірвати
  • мурчик f9673f04
    страна воровка.......******* своей газовой иглой.взяли и закрыли бы все границы с кацапами и странами союзниками кацапни
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