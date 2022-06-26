Две российские противокорабельные ракеты типа "Оникс" сбиты в небе над Одесчиной, - ОК "Південь"
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Противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Одесской областью.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесчину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс, выпустив их из берегового ракетного комплекса Бастион, с территории временно оккупированного Крыма.
Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.