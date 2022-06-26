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Две российские противокорабельные ракеты типа "Оникс" сбиты в небе над Одесчиной, - ОК "Південь"

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Две российские противокорабельные ракеты типа "Оникс" сбиты в небе над Одесчиной, - ОК "Південь"
Противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Одесской областью.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесчину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс, выпустив их из берегового ракетного комплекса Бастион, с территории временно оккупированного Крыма.

Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Only
    Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

    І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

    Але наші таки впорались!
  • Only
    Чув.

    Наші красівчики!

    Вже навіть є фотки збитої ракети:
  • MyronMaG mm
    В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

    Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

    «Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

    Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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