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Украинский военный сбил вертолет оккупантов Ка-52 из "Иглы", - Минобороны

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Украинский военный сбил вертолет оккупантов Ка-52 из "Иглы", - Минобороны
Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" сбил украинский защитник с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в " вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", - рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Назар.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Де треба! Тобі все "розкажи, покажи і дай спробувать!"
  • Аметист
    Назар, видимо, не знал, что геликоптер Аллигатор - это новое поколение вертолетов параши, и сбил его старой Иглой.. ((
  • 1sarmat
    ВСУ нанесли новый удар по буровым платформам в Черном море
    Удар был нанесен ракетой.

    В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.

    По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».

    Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.
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