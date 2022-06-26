Украинский военный сбил вертолет оккупантов Ка-52 из "Иглы", - Минобороны

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" сбил украинский защитник с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в " вертушку". Из подбитого "Аллигатора" повалил густой черный дым", - рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Назар.

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