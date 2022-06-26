Польская железная дорога с 1 июля отменяет бесплатный проезд для граждан Украины

Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского железнодорожного оператора PKP Intercity.

С пятницы, 1 июля, эти поездки будут проходить по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity.

В компании напоминают, что бесплатный проезд для граждан Украины во 2-м классе поездов эконом категорий TLK и IC был введен 26 февраля этого года. PKP Intercity был первым железнодорожным перевозчиком, предоставившим такую возможность. До последних дней июня услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.

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С 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из и в города, расположенных на нашей восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

"Последние месяцы подтвердили важность PKP Intercity как национального пассажирского перевозчика. В кратчайшие сроки был обеспечен подвижной состав, и сотни работников были привлечены для приема первой волны беженцев. Это время доказало, что железная дорога - это средство передвижения, на которое можно положиться - как ежедневно, так и в кризисных ситуациях. Стоит отметить, что несмотря на большую преданность помощи беженцам из Украины, PKP Intercity в то же время выполняла свои первоочередные задачи, то есть ежедневную перевозку тысяч поляков. Май этого года стал рекордным за всю историю компании. За пять месяцев этого года услугами междугороднего перевозчика воспользовались более 20 миллионов человек. В минувшее воскресенье, 19 июня, было перевезено наибольшее количество пассажиров за более чем 20-летнюю историю PKP Intercity. Идет интенсивная подготовка к летнему сезону", - говорится в сообщении.