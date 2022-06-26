Генштаб ВСУ обнародовал официальную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 июня
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях, на территории республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.
На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.
На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.
На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчаярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.
На Краматорском направлении активных боевых сражений оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.
На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.
При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.
Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.
На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах ужесточены контрразведывательные мероприятия.
Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительная часть оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу".