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ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб

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ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ обнародовал официальную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 июня

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Olena Lynch
    Молодці наші хлопці. Давайте їм прочухана.
  • Trevo Trow
    Народжується нова, справжня еліта. Якщо обирати у владу більше бойових офіцерів, то на їхньому тлі вся ця бене-ахметівська продажна мразота швидко зблідне, *******, вщухне і зникне у хащах.
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