ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".