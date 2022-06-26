Немецкая компания DND поставила Украине около 2900 ПТРК, - Welt

Немецкий концерн Dynamit Nobel Defense (DND) поставил Украине 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских кругах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киев не впервые покупает ПТРК у компании DND за свой счет.

Эта закупка поступила в Украину двумя партиями – 2300 и 576 единиц.

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Отмечается, что Германия с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине преимущественно легкое вооружение. Причем количество приобретенного оружия превышает то, что предоставило федеральное правительство. По информации издания, Украина оплатила 40 миллионов евро из государственного бюджета.

Из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет "Стрела" изначально было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настойчивых прошений Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 миллионов патронов.

Напомним, правительство Германии обнародовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия - в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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