Страны G7 возьмут обязательство бессрочно поддерживать Украину, - Bloomberg
Как сообщает Цензор.НЕТ, об обязательствах G7 говорится в тексте проекта заявления с их саммита в Германии 26 июня, пишет Bloomberg.
"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в тексте проекта заявления.
Как отмечает Bloomberg, эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, например Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня из-за переговоров.
Согласно документу, лидеры "Большой семерки" также взвешивают возможность использовать доходы от тарифов для поддержки Украины.
Лидеры также обсуждали, как координировать действия по борьбе с инфляцией и поддерживать давление на Россию. Кроме того, велись переговоры по решению проблемы изменения климата и по поводу инфраструктуры и инвестиций.