Украинский воин Семен Обломей (Сэм). Последнее интервью. ВИДЕО

Опубликовано последнее интервью украинского воина Семена Обломея, который защищал Рубежное и Северодонецк и погиб 21 июня 2022 от авиаудара российских оккупантов.

Интервью опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Сэм. Великий украинец, который любил деревья и учился на арбориста, а стал настоящим заместителем командира роты, который выполнял самые трудные задачи в Рубежном и Северодонецке. Я бы очень хотел, чтобы в Киевском ботаническом саду, где работал Сэм, появилась аллея его имени, чтобы там было посажено дерево гингко, которое он больше любил", - отмечается в сообщении.

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