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Украинский воин Семен Обломей (Сэм). Последнее интервью. ВИДЕО

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Опубликовано последнее интервью украинского воина Семена Обломея, который защищал Рубежное и Северодонецк и погиб 21 июня 2022 от авиаудара российских оккупантов.

Интервью опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Сэм. Великий украинец, который любил деревья и учился на арбориста, а стал настоящим заместителем командира роты, который выполнял самые трудные задачи в Рубежном и Северодонецке. Я бы очень хотел, чтобы в Киевском ботаническом саду, где работал Сэм, появилась аллея его имени, чтобы там было посажено дерево гингко, которое он больше любил", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
  • igor mandiur
    Буть ти прокляте, *****! Навіки!
  • 18c49ed2
    Там вся страна - коллективное *****. Они все, поддерживающие эту войну, должны быть прокляты до 7 колена. Чтобы и они и их потомки горели в аду во веки веков.
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