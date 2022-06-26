Россияне обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Донецкой области, известно, по меньшей мере об одном раненом, - Кириленко
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Россияне продолжают уничтожать социальную инфраструктуру Донецкой области.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня под обстрел попала школа в Торецке - выбиты стекла, повреждена крыша. Вчера - разрушена школа в Маяках. Всего уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца", - утонул чиновник.
Также он указал, что продолжаются обстрелы Авдеевского коксохима, а также – самой Авдеевки.
"Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской громаде - известно о по меньшей мере одного раненого", - сообщил Кириленко и призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.