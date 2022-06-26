Украинские воины успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Донецком и Славянском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар недалеко от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии".