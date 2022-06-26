Поблагодарил за финансовую поддержку, - Зеленский провел беседу с Трюдо
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за финансовую помощь и поддержку в противодействии агрессии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
"Провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за финансовую помощь Украины и всемерную поддержку противодействия агрессии РФ. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины", - написал Зеленский.