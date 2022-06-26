ЕК планирует разрешить транзит российских товаров в Калининград, но Литва будет ветировать документ, - европарламентарий Ауштрявичюс

Европейская комиссия готовит документ, позволяющий перевозить подсанкционные российские грузы из России через территорию ЕС в Калининград.

Об этом сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на европарламентария от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в ЕС состоялось несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению. Большинство государств поддержали Литву. К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций", - рассказал Ауштрявичюс.

По его словам, сейчас готовится документ, позволяющий доставлять подсанкционные товары "из России в Россию" через литовскую территорию.

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Политик уточнил, что Литва может ветировать такое решение Еврокомиссии, и вероятно, это будет сделано.

"В ходе выполнения правил транзита Россия, несомненно, направит свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Будет серьезный международно-политический кризис", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Напомним, Литовская железная дорога сообщила Калининградской железной дороге, что с субботы, 18 июня, прекращает транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

Впоследствии Литва расширила ограничения по транзиту в Калининградскую область России, запретив перевозку подсанкционных товаров не только по железной дороге, но и автомобильными путями.

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18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского союза товарами из регионов РФ. В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

Министерство иностранных дел России пообещало Литве ответ в "практической плоскости" на фоне ограничения транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

Позже на учениях в Калининградской области РФ отработала удар по коммуникациям "условного противника".

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