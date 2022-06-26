"П#дарасы хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - коллаборант жалуется жене, что россияне им не помогают.. АУДИО
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В перехваченном украинской разведкой телефонном разговоре "военный" из оккупированной Донетчины рассказывает жене, что их подразделение "разбили в пух и прах", есть много погибших и раненых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
"Нас разбили нах#й в пух и прах, бл#, мы еле ноги унесли, бл#. Там раненых, погибших, бл#, - п#здец", - каже "боєць".
По его словам, ВСУ оцепили оккупантов и заставили оставить позиции: "Еле копыта унесли". При этом армия РФ не торопилась помочь коллаборантам.
"Та они с 7 утра нас как начали #бать. До 12 часов дня. П#дарасы хоть бы раз поддержали. Сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - сообщает "военный".
Среди ликвидированных – "российский комбат" коллаборантов с кличкой Атлас.