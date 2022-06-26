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Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон

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Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон
Первая партия из четырех HIMARS уже на Украине. Следующая партия пусковых установок поступит в середину июля.

Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Четыре HIMARS на территории Украины обслуживает экипаж, прошедший обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки, добавили в ведомстве.

США уже согласовали поставку второй партии из четырех пусковых установок, но конкретной даты еще нет, примерно это будет середина лета, добавили в Пентагоне.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Сложно переоценить помощь США, но как же это всё медленно. Понятно, что есть куча нюансов от обучения экипажа до логистики поставок и хранения БК. Тем не менее, хочется, чтобы ВСУ имели с избытком дальнобойные системы уже вчера.
  • Urs
    нашо нам його повертать? він нікуди не пішов. А кацапи хай на ту потельню лізуть. Хай ще завезуть сотню тулубів.
  • FT FT
    Такое ощущение что не только Германия а и США испытывает нас на прочность сколько мы продержимся. Чтоб у того кто отдал наше ЯО и ракетоносцы в обмен на бумажку обещаний будапештского меморандума руки отсохли и в Аду отдельный котел был
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