Российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду на Харьковщине, 2 человека погибли, 1 получил ранения

В Чугуевской громаде на Харьковщине в результате российских обстрелов 26 июня двое жителей погибли, один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Чугуева Галина Минаева написала в телеграм-канале.

Российская армия обстреляла деревню Клугино-Башкировку.

Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: "К сожалению и сегодняшний день не прошел для нашей громады без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы повлекли за собой пожар".

Смотрите: В Харьковской области рашисты разрушили уже более 4000 домов и 427 учебных заведений. Среди них - спорткомплекс политеха, - Синегубов. ФОТО