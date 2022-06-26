Российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду на Харьковщине, 2 человека погибли, 1 получил ранения
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В Чугуевской громаде на Харьковщине в результате российских обстрелов 26 июня двое жителей погибли, один получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Чугуева Галина Минаева написала в телеграм-канале.
Российская армия обстреляла деревню Клугино-Башкировку.
Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: "К сожалению и сегодняшний день не прошел для нашей громады без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы повлекли за собой пожар".