В разговоре с Макроном 20 февраля Путин обвиняет Зеленского во лжи и соглашается на встречу с Байденом, - France 2

Последняя перед полномасштабной войной России против Украины телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным состоялся 20 февраля.

Об этом говорится в фильме французского телеканала France 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".

Читайте: Международная поддержка Украины вызывает у Путина головную боль, - Шольц

"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш любимый коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять "минские соглашения"). Он тебе лжет", - ответил российский президент.

Путин также обвинил Макрона в якобы стремлении "пересмотреть минские соглашения" и потребовал, чтобы тот принял во внимание "мирные предложения" "вожаков" оккупированных территорий. "Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!" – якобы ответил на это Макрон.

Позже президент Франции добавляет, что "плевать мы хотели на предложения сепаратистов", и предлагает Путину встречу с участием всех сторон войны в Украине. "Я немедленно потребую этого от Зеленского", - говорит он.

В конце концов, Макрон пытается убедить Путина принять приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом для деэскалации ситуации. Российский президент реагирует на это неохотно, но все же "в принципе соглашается".

Также читайте: Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Как известно, в то время Елисейский дворец анонсировал подготовку встречи президентов США и России. Через четыре дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.