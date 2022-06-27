В Украине работают агенты ЦРУ, а со снабжением оружия помогает спецназ из стран НАТО, - NYT
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают издания New York Times.
Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США отдают себе отчет, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.
Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ "нуждаются в экспертизе конвециальной сухопутной военной тактики против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане".
Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать несколько десятков сил специальных операций (командос) из разных стран НАТО.
Источники издания отметили, что они занимаются помощью поставок западного оружия и обучения украинских военных.