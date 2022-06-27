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В Украине работают агенты ЦРУ, а со снабжением оружия помогает спецназ из стран НАТО, - NYT

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В Украине работают агенты ЦРУ, а со снабжением оружия помогает спецназ из стран НАТО, - NYT
Специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают издания New York Times.

Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США отдают себе отчет, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.

Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ "нуждаются в экспертизе конвециальной сухопутной военной тактики против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане".

Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать несколько десятков сил специальных операций (командос) из разных стран НАТО.

Источники издания отметили, что они занимаются помощью поставок западного оружия и обучения украинских военных.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
  • саша паламарчук
    Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
  • PREDATOR PREDATOR
    Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


    Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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