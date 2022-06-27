В течение 26 июня на южном направлении уничтожены 39 оккупантов, 1 танк, 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.
"Ситуация в операционной зоне динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны."
Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня.
Боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.
Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылышки и разбили аппаратуру.
Однако враг все же устроил настоящий огневой ураган из одноименных систем залпового огня в Зеленодольске, выпустив более 20 снарядов. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.
3 раза в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.
Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационные удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.
В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 автомобильной техники. Также уничтожены 2 склады боеприпасов на Николаевщине, 1 – на Херсонщине.
В Черном море продолжается шторм и блокировка судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами".
Угроза ракетных ударов остается актуальной. Следовательно, не пренебрегайте сообщениями об опасности, будьте бдительны и внимательны к действиям подозрительных лиц, обнаружению неизвестных предметов или ложной информации. Немедленно сообщайте компетентным службам для принятия мер. А вот действия, расположения или перемещения сил обороны сообщать не следует ни в социальных сетях, ни в средствах массовой информации, ни в дружеской беседе".