РФ назначила нового ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию", - американский Институт изучения войны

Теперь за ведение войны в Украине отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко, а Россия продолжает "тайную мобилизацию".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева 26 июня. Институт предполагает, что он ответ на обсуждение западных лидеров о помощи Украине во время саммита G7, как и предварительные удары 29 апреля во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев.

ISW заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить тайную мобилизацию для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Государственная дума России объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку в закон о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

ISW со ссылкой на собранные данные сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: