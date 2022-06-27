Враг нанес ракетный удар по Одесчине, пострадали 6 человек, в том числе - один ребенок, - Братчук
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Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
Об этом сообщил в телеграме представитель Одесской ОГА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"По Одесчине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Мирный населенный пункт. Жилые дома и хозяйственные помещения. Разрушение и пожар. Общая площадь около 500 м2", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди них - один ребенок.
Отмечается, что о подробностях вражеских обстрелов будет сообщено позже.