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Враг нанес ракетный удар по Одесчине, пострадали 6 человек, в том числе - один ребенок, - Братчук

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Враг нанес ракетный удар по Одесчине, пострадали 6 человек, в том числе - один ребенок, - Братчук
Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

Об этом сообщил в телеграме представитель Одесской ОГА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"По Одесчине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Мирный населенный пункт. Жилые дома и хозяйственные помещения. Разрушение и пожар. Общая площадь около 500 м2", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди них - один ребенок.

Отмечается, что о подробностях вражеских обстрелов будет сообщено позже.

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Топ комментарии

  • Виталий Дармиц
    Цікаво , звалять нарешті одесити цей ганебний пам'ятник російській шльондрі в Одесі , чи "ще не на часі" ?
  • Виктор Дийнега
    Исторически - тот кто делал Маме нервы, проигрывал не солоно хлебавши. Одесса это приговор для оккупанта.
  • wittmann1980
    Я помню, когда его ставили, был целый движ, это ещё тогда был очень спорный момент, надеюсь его таки снесут.
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