США намерены закупить для Украины системы ПРО средней и большой дальности, - CNN

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

В ответ на запросы украинской власти на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новой военной помощи, включающей дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 км. Украинским войскам, вероятно, придется пройти обучение по применению этих систем.

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