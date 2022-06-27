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Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ

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Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ
Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 27 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - сообщили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Не Беларусь, а режим Лукашенко. Бо нет никакой Беларуси. Есть белорусский федеральный округ Московии
  • Alexey Chernyavsky
    Там к сожалению от Беларуси осталось только название страны.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Я з бульбашами ще рік тому жив у Польші. Ви навіть не уявляєте що то за лайно з прокацапськими поглядами. Вони дуже схожі на Данецкіх з їх поглядами...
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