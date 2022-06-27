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Более 100 тел погибших от бомбардировок найдены в одном из домов в Мариуполе, - Андрющенко

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Более 100 тел погибших от бомбардировок найдены в одном из домов в Мариуполе, - Андрющенко
В одном из домов в городе Мариуполе обнаружено более 100 тел погибших в результате бомбежек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал Андрющенко.


Он отметил, что продолжается эксгумация: "В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".

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Топ комментарии

  • freedom of speech
    После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
    Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Шо ти мелеш, притрушене?
  • Senator S 01a656ec
    Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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