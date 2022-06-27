Более 100 тел погибших от бомбардировок найдены в одном из домов в Мариуполе, - Андрющенко
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В одном из домов в городе Мариуполе обнаружено более 100 тел погибших в результате бомбежек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.
"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал Андрющенко.
Он отметил, что продолжается эксгумация: "В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".