Более 100 тел погибших от бомбардировок найдены в одном из домов в Мариуполе, - Андрющенко

В одном из домов в городе Мариуполе обнаружено более 100 тел погибших в результате бомбежек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал Андрющенко.



Он отметил, что продолжается эксгумация: "В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".

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