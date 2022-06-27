Сегодня день рождения отмечает командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко, ныне находящийся в российском плену

Сегодня свой день рождения отмечает украинский офицер, подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на фейсбук-странице Командование объединенных сил ВСУ.

В ходе российского вторжения в Украину подполковник Прокопенко отметился эффективными действиями по отражению атак врага и защитой города-героя Мариуполя.

20 мая командир полка "Азов" Прокопенко сообщил, что на 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Первоочередные требования об эвакуации гражданских, раненых и погибших были выполнены", – говорится в сообщении.

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Поздравил Прокопенко командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:

"Уважаемый Денис Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Почти три месяца Вы вместе со своими боевыми побратимами мужественно защищали украинский Мариуполь от российских оккупационных войск.

Так же мужественно сейчас Вы демонстрируете всему миру стойкость, патриотизм и несокрушимость духа, находясь во враждебном плену.

Ни на минуту мы не забываем о Вас и Ваших побратимах. Верим, что стены упадут! Верим в Вашу свободу и боремся за нее!

В этот день желаю Вам здоровья, выдержки и скорейшего возвращения в родной дом!

Слава Украине! Вместе победим!"

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