Сегодня день рождения отмечает командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко, ныне находящийся в российском плену
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на фейсбук-странице Командование объединенных сил ВСУ.
В ходе российского вторжения в Украину подполковник Прокопенко отметился эффективными действиями по отражению атак врага и защитой города-героя Мариуполя.
20 мая командир полка "Азов" Прокопенко сообщил, что на 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Первоочередные требования об эвакуации гражданских, раненых и погибших были выполнены", – говорится в сообщении.
Поздравил Прокопенко командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:
"Уважаемый Денис Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Почти три месяца Вы вместе со своими боевыми побратимами мужественно защищали украинский Мариуполь от российских оккупационных войск.
Так же мужественно сейчас Вы демонстрируете всему миру стойкость, патриотизм и несокрушимость духа, находясь во враждебном плену.
Ни на минуту мы не забываем о Вас и Ваших побратимах. Верим, что стены упадут! Верим в Вашу свободу и боремся за нее!
В этот день желаю Вам здоровья, выдержки и скорейшего возвращения в родной дом!
Слава Украине! Вместе победим!"