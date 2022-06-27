Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 июня потери личного состава противника составляют около 35 000 человек.