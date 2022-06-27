В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. ВСУ уничтожают оккупантов на линии столкновения на Харьковщине, - Синегубов

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковщины Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.

"В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще 2 человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод. В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще 3 гражданских", - информирует Синегуб.

"Наши Вооруженные силы продолжают уничтожать оккупантов на линии столкновения. На Харьковском направлении захватчики вели наступление в направлении Дементиевки и Питомника, понесли потери и отошли. Оккупанты дистанционно заменяли местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы", - добавляет он.

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По словам Синегубова, в районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. Наши защитники сопротивляются, уничтожая живую силу и бронетехнику оккупантов.