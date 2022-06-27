Турция официально отказалась вводить санкции против России

Турция не будет присоединяться к санкциям, которые Запад ввел против России из-за вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом 26 июня сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, санкции против РФ нанесут больше вреда экономике Турции, чем российской.

"Мы не вводим санкций против России после начала войны в Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны. Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли четкую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли...

У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном", - говорится в сообщении.

Западные страны продолжают вводить санкции против страны-агрессора в ответ на вторжение в Украину. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер.

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