В ближайшие недели РФ все больше будет полагаться на резервные силы, - британская разведка
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Как отмечается, хотя основным оперативным фокусом России остается Северодонецко-Лисичанский "карман", неделя постоянно интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма. При этом украинские войска продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки своей обороны.
"В течение ближайших недель российская кампания, вероятнее всего, будет все больше полагаться на эшелоны резервных сил", - говорится в обзоре.
В британской разведке отмечают, что российские резервы состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать.
Российский боевой резерв армии — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые разворачиваются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу.
Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет.
"Российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад", - говорится в обзоре.
"Несмотря на постоянный дефицит резервистов для развертывания в Украине, российское руководство, вероятно, и дальше неохотно воспринимает идею отдать приказ о всеобщей мобилизации" - заявляют в британской разведке.