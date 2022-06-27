Ахметов подал иск в ЕСПЧ против России

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу SCM.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца - вопиющие. Виновные должны понести наказание. Я - с помощью лучших украинских и американских юристов - подал жалобу в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск - один из первых международных юридических действий против России, цель которой – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов", - подчеркнул Ахметов.

Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь РФ к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и воровство экспортных товаров.

Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью вторгшихся в Украину российских вооруженных сил, господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины, подчеркнули в SCM.

В дополнение к этой жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны россии зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM. Он просит Суд четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы.

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