Великобритания выделит до £10 млн на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины для вывоза зерна

Правительство Великобритании выделит до 10 млн. фунтов стерлингов на ремонт украинской железной дороги, чтобы облегчить вывоз зерна из страны на фоне российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительства.

"Кроме блокирования вывоза зерна из Украины через Черное море – маршрут, которым исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки нарушают его экспорт по железной дороге. Чтобы противодействовать этому, Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на материалы и оборудование для ремонта железнодорожной инфраструктуры Украины и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - подчеркивается в прессрелизе.

Отмечается, что власти Великобритании тесно координируют с правительством Украины вопрос, как максимально увеличить пропускную способность железной дороги и обеспечить перевозку зерна.

В британском правительстве отметили, что Россия не только препятствует Украине экспортировать ее зерно, но появляется все больше доказательств того, что Россия ворует украинское зерно и переправляет его контрабандой через границу с целью продажи для увеличения военной казны Путина.

"Великобритания выделит 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, которое продается Россией на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины. Это помогло бы мировым правительствам решить проблему украденного зерна, сдерживая российскую активность в этом направлении". и гарантируя, что Украина получает необходимый доход от любого выращиваемого зерна. Премьер-министр (Борис Джонсон. – Ред.) попросит другие страны G7 присоединиться к этим усилиям", - говорится в пресс-релизе.

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