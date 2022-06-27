"Ситуация в городе сверхтяжелая": жителей Лисичанской тергромады призывают срочно эвакуироваться
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Жителей Лисичанской городской территориальной громады призывают срочно эвакуироваться из-за сложной ситуации в городе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Уважаемые жители Лисичанской городской территориальной громады и их родные!
В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации! Ситуация в городе сверхсложная! Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях!
Будьте уверены, вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины", - говорится в сообщении.