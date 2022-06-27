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Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт

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Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт
Чтобы песни российских артистов звучали в Украине со сцены и из радиоприемников, они должны подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и согласие на ее публикацию.

Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве напомнили, что новые правила введены решением Верховной Рады о запрещении публичного исполнения российских песен и их использовании на радио и телевидении.

Закон также предусматривает создание "белого списка" - перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию РФ против Украины.

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"При этом они должны подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащее призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Также артист должен дать согласие на публикацию декларации. И не входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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Решение о включении в "белый перечень" и исключении из него принимает СБУ по согласованию с Минкультом.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Нах они тут все нужны??? Чтобы ЗЕленый скоморох не скучал?? Пусть любят Украину издалека, а поддерживать и раскручивать нужно украинских артистов. Хороших русских не было, нет и не будет. А как только для кого-то делается исключение, тогда со временем исключение становится правилом. ЗЕленая власть хахлов-малоросов до последнего пытается заложить лпзейки на будущее для представителей страны-оккупанта...
  • Frol Fedoroff
    "Супер" что? Ну Заполнит тебе Миша Шуфутинский декларацию.. И что дальше? Срубит бабло в Киеве и Одессе, а летом опять поедет на гастроли в Крым
  • алекс косминевт
    Артистів вслід за кораблем! Всіх!
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