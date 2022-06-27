G7 будет стоять на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии, - Шольц

Лидеры "Группы семи" начали второй рабочий день саммита G7 в замке Эльмау в баварских Альпах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утренняя сессия посвящена прежде всего украинскому вопросу, участие в ней по видеосвязи примет президент Украины Владимир Зеленский.

Параллельно проходят двусторонние встречи. В частности, утром в понедельник провели переговоры глав правительств ФРГ и Канады Олаф Шольц и Джастин Трюдо. Шольц заявил после нее, что "мы будем вместе стоять на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии".

Он назвал "добрым месседжем" то, что страны G7 принимают жесткие решения против РФ, они будут поддерживать Украину столько, сколько это нужно, "но будут делать это таким образом, чтобы избежать "большого конфликта" между Россией и НАТО. "В этом и есть смысл: быть жесткими и думать о потребностях времени, в котором мы живем", – сказал Шольц.

После обеда на саммите будет обсуждаться вопрос "Инвестирование в лучшее будущее: климат, энергия, здоровье". На эту сессию физически приглашены главы Индии, Индонезии, Аргентины, Северной Африки и Сенегала.

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