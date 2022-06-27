Войска НАТО не намереваются разблокировать Черное море

Североатлантический альянс не рассматривает привлечение своих военных возможностей по созданию коридора для украинского экспорта через Черное море. В НАТО считают, что это приведет к неприемлемому обострению.

Об этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет разрешению ситуации. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал он на вопрос о вариантах разблокирования торговых путей из Украины через Черное море.

Джоанэ отметил, что партнеры пытаются найти другие варианты решения. Первый из них - по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС, и этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного для экспорта.

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"Второй вариант – который действительно очень сложный – это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия – игрок на этой сцене", - заметил Мирча Джоане.

Он отметил попытки посредничества Турции, которая сама является членом НАТО и участие ООН.