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Войска НАТО не намереваются разблокировать Черное море

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Войска НАТО не намереваются разблокировать Черное море
Североатлантический альянс не рассматривает привлечение своих военных возможностей по созданию коридора для украинского экспорта через Черное море. В НАТО считают, что это приведет к неприемлемому обострению.

Об этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет разрешению ситуации. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал он на вопрос о вариантах разблокирования торговых путей из Украины через Черное море.

Джоанэ отметил, что партнеры пытаются найти другие варианты решения. Первый из них - по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС, и этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного для экспорта.

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"Второй вариант – который действительно очень сложный – это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия – игрок на этой сцене", - заметил Мирча Джоане.

Он отметил попытки посредничества Турции, которая сама является членом НАТО и участие ООН.

Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Хай за коридори негри думають, в них то жерти немає.
  • Elvic Vic
    Тоді нехай "країни НАТО" самі вирощують борошно й продають його африканцям !

    Українцям в умовах кожноднівного вбивства свої співгромадян - рідних й друзів повинно бути похер на те , що хтось десь можливо колись зконає від голоду !

    Похер на Африку , п"ять херів можно класти !!!
  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Ну то хай сосуть лапу тоді, Україні зерна вистачить, чого ми маємо, вибачте, .опу рвати за країни Африки та інші, яким тільки подавай їжу, яким все одно, що тут відбувається, що гинуть наші люди, їм аби плодитися та жерти тільки. Скільки безпечно зможем вивести, стільки і вивезем. Жаль тільки, що на експорті зерна Україна втратить кошти, і нашим аграріям буде скрутніше з урожаєм.
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