Президент Молдовы Санду прибыла в Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев, посетит Бородянку, Бучу, Ирпень и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

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