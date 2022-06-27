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Президент Молдовы Санду прибыла в Киев

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Президент Молдовы Санду прибыла в Киев
Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев, посетит Бородянку, Бучу, Ирпень и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Этот визит не только знак солидарности с Украиной, но и пощечина свинарнику с их обстрелами.
  • Aleks T c3834cab
    Очередной 3,14 ..ж. Пусть решают вопрос о Приднестровье.
    У членов ЕС , военных баз росии на их территории нет.
  • Мобильный крематорий
    И на оси они вертели все потуги кацапни. Едут, не боятся. А теперь сравните с этими людьми хло. Трусливое, чмошное, как и все кацапы. Не вылазящее из бункера.
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