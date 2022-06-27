Веерных отключений электроэнергии во время отопительного сезона не планируется, - Чернышев
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы понимаем, что отопительный сезон – это баланс наличия природного газа, угля, а также электроэнергии. Кроме этого, мы должны говорить о других возможных альтернативных источниках энергии. Над этим мы активно как работали, так и работаем, и определенные громады уже перешли на альтернативные источники. Но никаких веерных отключений не планируется", - рассказал министр.
Также он призвал украинцев максимально бережно относиться к расходам электроэнергии и тепла зимой.
"Мы должны прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон, должны подготовиться "по взрослому" к следующему отопительному сезону, в том числе, проводя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и другим", - добавил Чернышов.