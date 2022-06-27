Проблемы с питьевой водой и питанием в оккупированном Северодонецке критические, - Стрюк

Захватчики пытаются устанавливать оккупационную власть. В городе остается сложная ситуация с условиями проживания людей. Обеспечение питьевой водой и питанием – критические.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"В городе находятся российские военные, они пытаются устанавливать оккупационную влась. Назначают то одного коменданта, то другого. Пытаются создать некий актив города. По поступающей информации в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация, с продовольствием и условиями проживания людей. В настоящее время восстанавливать инфраструктуру города невозможно. Все обещания по наведению быстрого порядка – это издание желаемого за действительное", – заявил он.

Мэр города подчеркнул, что в настоящее время первая медицинская помощь раненым в городе еще может оказываться. В последние месяцы были созданы минимальные запасы лекарств. Однако проблемы с питьевой водой и питанием действительно критичны. Подвоз гуманитарной помощи не происходит на постоянной основе.

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По его словам, ВСУ и Нацгвардия почти четыре месяца героически пытались сдержать огромную силу оккупационных войск. Переправка наших военных после решения об отводе войск проходила через реку, поскольку пока что не функционирует ни один мост.

Отмечается, что переправка происходила благодаря подручным средствам и довольно сложно. Хотя почти все подразделения вышли со средствами, которые у них были.

Стрюк добавил, что местные жители могут эвакуироваться только на оккупированные территории. По его оценкам, до отвода войск в городе оставалось 7-8 тыс. украинского населения.

"Со стороны Лисичанска идут активные бои. Поэтому перемещение гражданских туда невозможно… Кто-то пытается вернуться в город с подконтрольных территорий. Кто-то - уехать. В настоящее время кафиры занимают свободные жилые площади людей, размещают военных, части. Хозяйствуют, как им вздумается", - подытожил Стрюк.

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