G7 намерена расширить санкции против оборонного сектора России, - Белый дом

Страны G7 намерены еще больше ограничить России доступ к промышленным ресурсам и технологиям, поддерживающим сферу российской обороны.

Об этом сообщает Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к поддерживающим российскую военно-промышленную базу и технологический сектор", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Вашингтон, в частности, введет больше блокировочных санкций в отношении крупных российских государственных предприятий для того, чтобы затронуть "цепь поставок продукции оборонного назначения".

Кроме того, по данным американской администрации, США в координации с G7 применят санкции к сотням физических и юридических лиц. США также намерены повысить пошлины более чем на 570 групп товаров из России стоимостью около $2,3 млрд.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.

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