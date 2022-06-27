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Джонсон – на слухи о визите Зеленского в Британию: "Почел бы за честь"

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Джонсон – на слухи о визите Зеленского в Британию: "Почел бы за честь"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что почел бы за честь принять президента Украины Владимира Зеленского в Соединенном Королевстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Британский премьер отметил, что если у Зеленского будет такая возможность, то "Великобритания почтет за большую честь принять его".

Также Джонсон добавил, что украинский президент "проделал совершенно невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время".

Зеленский после полномасштабного вторжения в Украину не совершал никаких международных поездок. С иностранными партнерами он общался либо онлайн, либо сам принимал их с визитами. Джонсон за это время приезжал в Украину дважды – в апреле и в июне.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    просто Борис делікатно "забув" як Зе-чмо підготував країну до цієї війни...
  • Oleksandr Pohribnyi
    «український президент "виконав абсолютно неймовірну роботу».
    Насправді, неймовірну роботу виконують ЗСУ, волонтери, працівники різних галузей, а молоти язиком та ще й не завжди впопад, може кожен!
  • Юрий Хорошунов
    Ой, ні! Краще Ви до нас. У нашого президента погана карма. Хай Великобританія і далі існує.
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