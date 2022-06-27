Мы не согласны с утверждениями о дефолте в России, - Песков
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В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не согласны".
По его словам, утверждения о дефолте неправомерны, поскольку еще в мае "был осуществлен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей - не наша проблема".