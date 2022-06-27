Новости

Мы не согласны с утверждениями о дефолте в России, - Песков

15 24478
Мы не согласны с утверждениями о дефолте в России, - Песков
В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не согласны".

По его словам, утверждения о дефолте неправомерны, поскольку еще в мае "был осуществлен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей - не наша проблема".

Также читайте: В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Green sheet
    Ну тогда говорите что у вас отрицательный рост
  • Sophia-Maria Duglass
  • Светлана Круп
    Письков, открою большой секрет - миру насрать, с чем вы там не согласны. Не выплатите по долгам - будет дефолт. И точка. "Дефолт и точка" - можете так новую, спижженную рыгаловку назвать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости