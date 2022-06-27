В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе

Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии, связанные с реформой Конституционного суда и судебной реформой.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал глава Верховного Суда Всеволод Князев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 23 июня по запросу Министерства юстиции Верховный Суд подготовил письмо, в котором предоставил конкретные предложения по скорейшему решению вопросов, нуждающихся в судебной реформе.

"Мы предусмотрели очень четкие, конкретные и быстрые мероприятия, которые позволят выполнить предъявляемые нам требования. Я думаю, до декабря этого года, если эти мероприятия будут поддержаны Минюстом и политическим руководством Украины, мы можем выполнить эту "дорожную карту", - добавил Князев. .

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Первая рекомендация Еврокомиссии касается реформы отбора судей Конституционного суда. Требуется, чтобы кандидаты на должность судьи КСУ проходили проверку добродетели, прежде чем их будут назначать на должность.

Князев рассказал, что при участии украинских судей и международных антикоррупционных экспертов создан Этический совет, который уже функционирует в Украине для оценки кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

"Она… должна проверить 60 кандидатов и быстро с этим справляется. Так что проверить еще 10 кандидатов на должность судьи КСУ не будет для нее большой дополнительной нагрузкой, тем более, что она уже профинансирована,… и все это можно сделать в течение месяца-двух", – отметил он.

Вторая рекомендация – реформа органов судейского управления: Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Сейчас, как говорит Князев, работа продолжается: создан Этический совет, формируется новый состав ВСП, создана комиссия по отбору кандидатов для избрания в ВККС.

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Также в фокусе европейских партнеров есть антикоррупционная деятельность - это, прежде всего, касается антикоррупционного суда, НАБУ и назначения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Это если бы не вопрос Верховного суда, но ВСУ со своей стороны взялся за то, чтобы приложить усилия и унифицировать практику рассмотрения коррупционных преступлений. Это уже сейчас делается, мы будем над этим работать и решать этот вопрос", - говорит Князев.

Последний вопрос, касающийся судебной власти, – это усиление защиты прав интеллектуальной собственности на территории Украины. В 2019 году начались процедуры отбора и создания Высшего суда по интеллектуальной собственности, но после ликвидации ВККС эти процессы были остановлены.

"На сегодняшний день этот суд не создан. Поэтому, я думаю, что мы должны актуализировать наши усилия, и после создания ВККС или иного органа, который может быть создан в процессе реформы, заняться вопросом создания Высшего суда по интеллектуальной собственности", - считает руководитель ВСУ.

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Напомним, 23 июня саммит лидеров ЕС в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.