Великобритания взялась за ДНК-анализ украинского зерна, - Sky News

Соединенное Королевство будет тестировать ДНК пшеницы, которую пытается продавать Россия, чтобы определить, не происходит ли она с оккупированных украинских территорий.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис. Его слова цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Юстиса, Великобритания поддерживает попытки Украины сформировать сухопутный мост для облегчения экспорта зерна. В настоящее время в нашей стране застряло около 25 млн тонн пшеницы. Для этого правительство Великобритании ищет возможность помочь отремонтировать мосты и украинскую железную дорогу, которую частично разбили российские оккупанты.

Он также добавил, что сейчас очень опасно пытаться ввести корабли в Черное море, поскольку акватория заминирована, а Украина закрыла свои порты из соображений безопасности.

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"Другая очень грустная вещь, которую мы видим, это то, что Россия ворует пшеницу. Мы должны иметь возможность проверить происхождение пшеницы. Великобритания является мировым лидером для того, чтобы проверить происхождение, точный регион, в котором была выращена культура, путем тестирования ДНК. Это то, что мы сделали доступным. Мы берем это в работу, 1,5 миллионов фунтов стерлингов в поддержку этой работы", — сказал министр охраны окружающей среды Великобритании.